Mardin'de ölü bulunan 25 yaşındaki genç cinayete kurban gitmiş!

Midyat ilçesinde ava çıkmak için evinden ayrıldıktan 5 gün sonra ölü bulunan 25 yaşındaki Osman Alver’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:32
Mardin'de ölü bulunan 25 yaşındaki genç cinayete kurban gitmiş!
Abone Ol google-news

Mardin’in Midyat ilçesinde ava çıkmak için evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayıp olan ve 5 gün sonra ölü bulunan 25 yaşındaki Osman Alver’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Osman Alver, ava çıkmak için evden ayrıldı. Alver'in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda 5 gün sonra Alver'in cansız bedenine ulaşıldı. Midyat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından, Alver'in cenazesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI!

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Alver’in evinden 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda sırtından vurulduğu ortaya çıktı. Cinayet ile ilgili olarak Alver’in 2 arkadaşının gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise ifadelerinde cinayeti kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Cinayet mardin genç

İlgili Haberler

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu: Mehmet cinayete kurban gitmiş

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu: Mehmet cinayete kurban gitmiş
65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği bulundu

65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği bulundu
Adana'da cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu

Adana'da cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu

En Çok Okunan Haberler