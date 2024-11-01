Marketten ekmek aldı, içinden arı çıktı!

Elazığ’da bir yurttaş, aldığı ekmeğin içinden arı çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Marketten ekmek aldı, içinden arı çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:57

Olay, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir yurttaş, marketten ekmek alarak eve döndü.

Yemek esnasında ekmeği bölen yurttaş, içinden çıkan arıyı görünce neye uğradığını şaşırarak gerekli yerlere şikayette bulundu.

 


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