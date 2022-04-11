Marmara Adası açıklarında sürüklenen şat limana çekildi

Marmara Adası açıklarında sürüklenen şatın limana demirlenmesi sağlandı.

AA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:03
Marmara Adası açıklarında sürüklenen şat limana çekildi
Abone Ol google-news

Marmara Adası Gündoğdu Mahallesi'nde kıyıya bağlı bulunan ve halatlarından kopan şat, Paşalimanı Adası'na doğru sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Şatın çekilerek Marmara Adası Limanı'na emniyetle demirlenmesi sağlandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler