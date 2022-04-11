Marmara Adası açıklarında sürüklenen şat limana çekildi
Marmara Adası açıklarında sürüklenen şatın limana demirlenmesi sağlandı.
Marmara Adası Gündoğdu Mahallesi'nde kıyıya bağlı bulunan ve halatlarından kopan şat, Paşalimanı Adası'na doğru sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.
Şatın çekilerek Marmara Adası Limanı'na emniyetle demirlenmesi sağlandı.
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