Marmara Adası'nda korkutan yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Keltepe mevkisindeki çalılıkta çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını yarım saatte kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Keltepe mevkisindeki çalılıkta çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını yarım saatte kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.