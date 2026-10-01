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Marmara Adası'nda korkutan yangın

Marmara Adası'nda korkutan yangın

1.10.2026 15:58:00
Güncellenme:
DHA
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Marmara Adası'nda korkutan yangın

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan çalılık yangını, büyümeden kontrol altına alındı.
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Keltepe mevkisindeki çalılıkta çıktı.

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İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını yarım saatte kontrol altına aldı.

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Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #Marmara Adası