Marmara Bölgesi'ne yarın için şiddetli yağış ve dolu uyarısı
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptı.
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptı.
Çalışkan, “Yarın şiddetli yağış batı bölgelerde su baskınlara neden olabilir. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Bursa ve Eskişehir’de su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. İstanbul’da özellikle Avrupa yakasında dolu görülebilir” dedi.
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan şunları kaydetti:
“Batı bölgelerde yarın yağış şiddetli, yer yer su baskınları yaratabilir. Yarın 3-4 kentimizden maalesef olumsuz haber alabiliriz. Sıcak havada geldiyse yağmur, şiddeti ve olumsuzluğu o kadar fazla oluyor. Yarın sıcaklık yükselecek hatta lodosun hızı da yükselecek. O nedenle Çanakkale, akşamüstü özellikle Edirne, İstanbul, Bursa, Kütahya, Batı Karadeniz, Ankara aralığında şiddetli yağışlar oluşabilir. İstanbul’un Avrupa yakasında küçük taneli dolu da olabilir ve Marmara bölgesinde. Çünkü sıcaklık yükseliyor.”
Video Haberler
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
- Avrupa'yı sarsan olay: Kasıtlı mı, kaza mı?
- Deprem her yerde!
- Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- 'Hayalet gösterge' operasyonu
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
- İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Nwakaeme için Fenerbahçe iddiası
- Jandarmadan tarihi eser operasyonu
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
- Covid-19 anksiyete ve depresyonu artırdı
- Avrupa'yı sarsan olay: Kasıtlı mı, kaza mı?
- TFF'den Cüneyt Çakır'a ambargo!
- Seksenler dizisinin ünlü oyuncusuna 'hırsızlık' şoku
- Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
- Emekliler Derneği'nde 15 milyonluk vurgun!
- Altın fiyatları ne kadar oldu? (6 Nisan 2022)