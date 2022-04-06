Marmara Bölgesi'ne yarın için şiddetli yağış ve dolu uyarısı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 11:44

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptı.

Çalışkan, “Yarın şiddetli yağış batı bölgelerde su baskınlara neden olabilir. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Bursa ve Eskişehir’de su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. İstanbul’da özellikle Avrupa yakasında dolu görülebilir” dedi.

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan şunları kaydetti:

“Batı bölgelerde yarın yağış şiddetli, yer yer su baskınları yaratabilir. Yarın 3-4 kentimizden maalesef olumsuz haber alabiliriz. Sıcak havada geldiyse yağmur, şiddeti ve olumsuzluğu o kadar fazla oluyor. Yarın sıcaklık yükselecek hatta lodosun hızı da yükselecek. O nedenle Çanakkale, akşamüstü özellikle Edirne, İstanbul, Bursa, Kütahya, Batı Karadeniz, Ankara aralığında şiddetli yağışlar oluşabilir. İstanbul’un Avrupa yakasında küçük taneli dolu da olabilir ve Marmara bölgesinde. Çünkü sıcaklık yükseliyor.”