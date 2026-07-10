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Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ne kadar arttı? Marmara Denizi duyu kaç derece?

Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ne kadar arttı? Marmara Denizi duyu kaç derece?

10.07.2026 16:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ne kadar arttı? Marmara Denizi duyu kaç derece?

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek için rotayı sahillere çeviren yurttaşlar, MGM'nin deniz suyu ölçümlerini yakından takip ediyor. Peki, Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ne kadar arttı? Marmara Denizi duyu kaç derece?

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Yaz sezonunun en yoğun günleri yaşanırken, binlerce yurttaş deniz suyu sıcaklıklarını yakın takibe aldı. Peki, Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ne kadar arttı? Marmara Denizi duyu kaç derece?

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MARMARA DENİZ SUYU SICAKLIĞI NE KADAR?

Marmara Denizi'nde su sıcaklıkları anlık lokasyona göre değişmekle birlikte genellikle 21.8°C ile 25.2°C arasında ölçülmektedir. Bölgesel ölçümlerde Balıkesir-Marmara kıyıları yaklaşık 25.2°C, İstanbul Silivri ve Tekirdağ çevresi ise 24.6°C - 24.8°C civarındadır.

10 TEMMUZ GÜNCEL SICAKLIK NE?

  • İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ 23.9°C
  • SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA 24.6°C
  • SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ 20.5°C
  • MARMARA BARINAK ANA MENDİREK FENERİ 24.8°C
  • TEKİRDAĞ 24.3°C
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