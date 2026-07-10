Yaz sezonunun en yoğun günleri yaşanırken, binlerce yurttaş deniz suyu sıcaklıklarını yakın takibe aldı. Peki, Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ne kadar arttı? Marmara Denizi duyu kaç derece?

MARMARA DENİZ SUYU SICAKLIĞI NE KADAR?

Marmara Denizi'nde su sıcaklıkları anlık lokasyona göre değişmekle birlikte genellikle 21.8°C ile 25.2°C arasında ölçülmektedir. Bölgesel ölçümlerde Balıkesir-Marmara kıyıları yaklaşık 25.2°C, İstanbul Silivri ve Tekirdağ çevresi ise 24.6°C - 24.8°C civarındadır.

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