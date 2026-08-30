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Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz
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Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

30.08.2026 14:50:00
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AA
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Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 18-20 Ağustos’ta Marmara Denizi’nde meydana gelen 185 deprem üzerinde yaptığı çalışma, sarsıntıların doğrudan Adalar Fayı üzerinde değil, fayın kollarında gelişen bir “deprem fırtınası” niteliği taşıdığını ortaya koydu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Bu depremler oldu diye ardından büyük bir deprem olacak diyemeyiz” dedi.

Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Marmara Denizi’nde meydana gelen 185 depremi inceledi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Araştırma Görevlisi Dr. Can Eytemiz’in gerçekleştirdiği yapay zeka destekli sismolojik analizde, büyüklükleri 1,4 ile 3,2 arasında değişen depremlerin doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmediği belirlendi.

Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

“ADALAR FAYI’NIN KOLLARINDA GELİŞTİ”

AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2010 yılından bu yana bölgede kaydedilen depremleri 7 günlük periyotlar halinde taradıklarını belirtti. Sözbilir, “Şunu gördük, depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmemiş. Yani bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren Adalar Fayı’nın kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

“BÜYÜK DEPREM OLACAK DİYE BİR ŞEY SÖYLEYEMEYİZ”

Sarsıntıların birkaç gün süren bir “deprem fırtınası” niteliğinde olduğunu ifade eden Sözbilir, bu hareketliliğin büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını vurguladı.

Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

Sözbilir, “Bu depremler oldu diye ‘ardından büyük bir deprem olacak’ diye bir şey söyleyemeyiz. Bu, Marmara Bölgesi’nde yüzyıllardır devam eden bir aktivite” ifadelerini kullandı.

Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

Bununla birlikte Adalar Fayı ve Kumburgaz Segmenti’nin gelecekte kırılması beklenen faylar arasında olduğunu belirten Sözbilir, bu alanlarda kilitlenmenin tespit edildiğini ve gerilim birikiminin sürdüğünü söyledi.

Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

“ÖNCÜ DEPREM OLDUĞU SONUCUNA VARILAMAZ”

Çalışmada yer alan Dr. Can Eytemiz de iki gün süren deprem fırtınasında sarsıntıların bilimsel yazılımlarla yeniden konumlandırıldığını belirtti.

Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz

Eytemiz, depremlerin kilitli segmentin üzerinde olmadığını ancak bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu büyüklükteki depremlerin öyle bir tetikleme gücünün olması beklenmez. Bu tarz depremlerin bir öncü deprem olması yönünde hiçbir bilimsel tutarlı sonuca varılamaz” dedi.

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