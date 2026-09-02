Marmara Denizi'nde batan geminin sahibinden ilk açıklama: Telsizle uyardık, batış kısa sürdü

Marmara Denizi'nde Silivri'nin 18 mil açıklarında İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan "M/V Tuğberk İmamoğlu" isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi, "M/T ALSU" isimli tankerle çarpışarak batmıştı. Olayın ardından batan geminin sahibi İmamoğlu Denizcilik yazılı bir açıklama yayımlayarak kazaya ve arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin teknik detayları paylaştı.

"GEMİDE TEKNİK ARIZA YOKTU, TELSİZLE UYARI YAPILDI"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geminin Trafik Ayırım Düzeni içerisinde kendi seyir hattında ve uluslararası kurallara uygun olarak ilerlediği vurgulandı.



Kazaya sebebiyet verecek herhangi bir teknik arızanın bulunmadığı iddia edilirken şu açıklama yapıldı:



"2 Eylül 2026 tarihinde, şirketimiz İmamoğlu Denizcilik'e ait M/V TUĞBERK İMAMOĞLU isimli Türk bayraklı kuru yük gemimiz, İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyri sırasında Marmara Denizi'nde M/T ALSU isimli tanker ile yaşanan çatma neticesinde müessif bir deniz kazasına uğramıştır.

Kazaya ilişkin mevcut ilk bilgiler ve seyir kayıtları çerçevesinde; M/V TUĞBERK İMAMOĞLU'nun Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni içerisinde kendisine tahsis edilen seyir hattında, yürürlükteki uluslararası seyir ve çatışmayı önleme kurallarına uygun şekilde seyrini sürdürdüğü, gemimizde kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir teknik arıza veya aksaklığın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gemimizin kaza öncesinde seyrini veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arızası bulunmamaktadır. Gemimizin gerekli yıllık klas sörveyleri usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiş olup ilgili klas ve yasal sertifikaları geçerlidir.

Kazadan önce gemimiz kaptanı tarafından M/T ALSU ile telsiz irtibatı kurulmuş, karşı geminin gemimizin seyir sahasına girmekte olduğu açıkça bildirilerek gerekli uyarı yapılmıştır. Buna rağmen, mevcut ilk tespitlerimiz itibarıyla M/T ALSU'nun seyir hareketleri sonucunda çatma meydana gelmiş ve gemimiz kısa süre içinde batmıştır. Gemimizin EPIRB cihazından giden sinyal neticesinde kamu birimlerimiz olaydan haberdar olarak harekete geçmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetleri başlamıştır. Akabinde ALSU geminin kaptanı da kamu birimlerini arayarak olayı bildirmiştir.

Kazanın ardından ilgili kamu kurumları tarafından derhal başlatılan arama ve kurtarma faaliyetleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin katılımıyla devam etmektedir. Şirketimiz de arama ve kurtarma çalışmalarını yakından takip etmekte ve yetkili makamlarla tam iş birliği içinde hareket etmektedir.

Bu aşamada en büyük önceliğimiz ve temennimiz, gemimizde görev yapan 10 denizcimize bir an önce ulaşmaktır. Tüm düşüncelerimiz ve dualarımız denizcilerimiz ve kıymetli aileleriyle birliktedir."

Kazanın neden ve koşullarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla yürütülecek resmi inceleme ve soruşturmalara şirketimiz tarafından gerekli her türlü bilgi ve belge sağlanacaktır. Yaşadığımız bu son derece üzücü olay nedeniyle, çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin yaşamış olduğu acıyı paylaşıyor, tüm imkânlarımızla yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ KİME AİT?

Kazanın ardından gözler, sessizliğe gömülen "Tuğberk İmamoğlu" gemisine çevrildi.

Gemi, 1990 yılında ünlü Alman tersanesi JJ Sietas tarafından inşa edilmiş dev bir kargo gemisi. Sektörün köklü firmalarından biri olan İmamoğlu Denizcilik ve Kara Nakliyat Ticaret Anonim Şirketi’ne ait.

Geminin taşıdığı isim nedeniyle kamuoyunda farklı yorumlar ve spekülasyonlar hızla yayılırken, resmi kayıtlardan detay geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın gemi kayıtlarında yer alan verilere göre; 2522 sicil ve 9003548 IMO numaralı, İstanbul tescilli bu Türk bayraklı kuru yük gemisinin asıl armatörü Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi olarak görünüyor.