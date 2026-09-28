Marmara Denizi'nde sürüklenen yelkenli karaya oturdu: Kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde batma tehlikesi geçirip karaya oturan yelkenli teknedeki 2 kişi sahil güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

Balıkesir Marmara'da Koyun Adası önlerinde yelkenli teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve karaya oturduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik gemisi ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne de bilgi verildi.



Teknede bulunan ve Koyun Adası'nda kayalık bölgeye çıktığı tespit edilen 2 kişi, helikopterle kurtarılarak Bandırma'ya götürüldü. 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.