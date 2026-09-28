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Marmara Denizi'nde sürüklenen yelkenli karaya oturdu: Kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Marmara Denizi'nde sürüklenen yelkenli karaya oturdu: Kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

28.09.2026 16:10:00
Güncellenme:
DHA
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Marmara Denizi'nde sürüklenen yelkenli karaya oturdu: Kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde su alarak karaya oturan yelkenli teknedeki iki kişi mahsur kaldı. Kayalık alana sığınan yurttaşlar, Sahil Güvenlik helikopteriyle düzenlenen operasyonla kurtarılarak Bandırma'ya götürüldü.
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Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde batma tehlikesi geçirip karaya oturan yelkenli teknedeki 2 kişi sahil güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

Balıkesir Marmara'da Koyun Adası önlerinde yelkenli teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve karaya oturduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik gemisi ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne de bilgi verildi.

Teknede bulunan ve Koyun Adası'nda kayalık bölgeye çıktığı tespit edilen 2 kişi, helikopterle kurtarılarak Bandırma'ya götürüldü. 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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