Marmara Denizi'nde 'poyraz' etkili oldu

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:25
Marmara Denizi'nde 'poyraz' etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'fırtına' uyarısının ardından, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu.

Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

Dalgaların etkili şekilde kıyıyı vurduğu Tekirdağ'da balıkçılar da denize açılamadı.

Balıkçılar teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı.


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