Marmara yurtlarında yüzde 400 zam

Üniversite öğrencileri temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken kamu üniversitelerindeki barınma ücretlerine yapılan zamlar da ekonomik yükü büyütüyor. Bu kez zam haberi Marmara Üniversitesi’nden geldi. Dragos Yerleşkesi’nde yaz döneminde misafir öğrencilerin kaldığı yurtların konaklama ücretinin 3 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldığı belirtildi.

Ücretlendirmenin günlük ya da aylık konaklama süresine göre yapılmayacağı aktarıldı. Buna göre yurtta bir gün kalan öğrenci ile 30 gün kalan öğrenciden aynı tutar alınacak. Yeni ücretin haziran, temmuz ve ağustos aylarında kayıt yaptıran misafir öğrenciler için 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacağı kaydedildi. Öğrenciler ise kararın kendilerine kısa süre önce bildirilmesine tepki gösterdi.

Yurt yönetimine ulaşmaya çalıştıklarını belirten öğrenciler, kararın üniversite yönetimine ait olduğu söylenerek görüşme taleplerinin kabul edilmediğini öne sürdü.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Burak Çetiner, “Nitelikli barınma, beslenme ve ulaşım konusunda kamu üniversitelerine düşen sorumluluk karşılanmak bir yana, maliyeti öğrencilerin omzuna yıkılıyor” dedi. Çetiner, büyükşehirlerde yaşanan yaşam pahalılığı ve enflasyonun resmi verilere yansıyan oranların çok üzerinde olduğunu ifade ederek, artışların öğrencileri eğitimden uzaklaştırdığını vurguladı.