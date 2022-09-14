Marmara'da hava sıcaklığı 6-10 derece artacak
Sonbaharı bekleyenlere kötü haber Meteoroloji'den geldi. Son paylaşılan verilere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
İSTANBUL 32'Yİ GÖRECEK
Söz konusu açıklamada, ani sıcaklık değişimine karşı da uyarı yapıldı.
Bölgede en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 30- 32, Edirne'de 35- 37, Kırklareli'de 31- 33, Kocaeli'de 37- 41, Sakarya'da 37- 40, Yalova'da 33- 35 ve Tekirdağ'da 30- 33 derece olarak beklendiği kaydedildi.
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