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Marmaray'da intihar: Açıklama geldi, seferler tek hata indirildi

Marmaray'da intihar: Açıklama geldi, seferler tek hata indirildi

5.10.2026 18:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Marmaray'da intihar: Açıklama geldi, seferler tek hata indirildi

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi intihar ettiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama gelirken, olay nedeniyle seferler tek hatta indirildi.
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İstanbul Sirkeci'deki Marmaray İstasyonu'nda intihar olayı meydana geldi.

Akşamüzeri yaşanan olay nedeniyle seferlerin tek hat üzerinden yapıldığı belirtildi.

MARMARAY'DA İNTİHAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

İlgili Konular: #intihar #marmaray