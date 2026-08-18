Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

Karşılaşmanın geç saatte bitecek olması nedeniyle taraftarların ve vatandaşların evlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, maç sonrasındaki yoğunluğu eritmek amacıyla her iki yaka için de ek seferler devreye sokulacak.