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Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı
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Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

18.08.2026 09:48:00
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Haber Merkezi
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Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Lyon karşılaşması sonrası, vatandaşların gece saatlerinde evlerine sorunsuz ulaşabilmesi amacıyla Marmaray güzergahında ilave tren seferleri planlandığı duyuruldu.

Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

TCDD Taşımacılık ve Marmaray yönetimi, Fenerbahçe Stadyumu'nda 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon müsabakasına özel ulaşım düzenlemesi yapıldığını açıkladı.  

Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

Karşılaşmanın geç saatte bitecek olması nedeniyle taraftarların ve vatandaşların evlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, maç sonrasındaki yoğunluğu eritmek amacıyla her iki yaka için de ek seferler devreye sokulacak.  

Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

Marmaray'ın duyurduğu ilave tren seferlerinin planlaması şu şekilde: 

  • Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.06 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ek sefer düzenlenecektir. 
  • Yenikapı istasyonundan saat 00.14 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ilave sefer yapılacaktır. 
  • Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.25 hareketli, Halkalı istasyonu varışlı tren seferi planlanmıştır.
Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

TCDD ve Marmaray logolu resmi duyurunun sonunda ayrıca, "UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.  

Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

Marmaray'ın resmi X hesabı tarafından yapılan açıklama şu şekilde.

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