Marmaray Söğütlüçeşme istasyonunda intihar vakası

Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Söğütlüçeşme istasyonunda bir yurttaşın intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı. Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, yaşanan olayın ardından seferlerin tek hattan yapıldığı ve güzergahta gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan acı olayın ardından Marmaray'ın resmi X hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sayın Yolcularımız,

Söğütlüçeşme istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."