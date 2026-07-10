Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marmaray Söğütlüçeşme istasyonunda intihar vakası

Marmaray Söğütlüçeşme istasyonunda intihar vakası

10.07.2026 16:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Marmaray Söğütlüçeşme istasyonunda intihar vakası

İstanbul'da Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda, bir yurttaş intihar girişiminde bulundu. Marmaray'dan yapılan açıklamada, acı olayın ardından seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Söğütlüçeşme istasyonunda bir yurttaşın intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı. Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, yaşanan olayın ardından seferlerin tek hattan yapıldığı ve güzergahta gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan acı olayın ardından Marmaray'ın resmi X hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sayın Yolcularımız,

Söğütlüçeşme istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

İlgili Konular: #intihar #marmaray #Söğütlüçeşme

İlgili Haberler

Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha
Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha Son dakika haberi... Marmaray Suadiye durağında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Marmaray'dan yapılan açıklamada, bir süre için "tek hat" arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Marmaray Erenköy durağında intihar vakası
Marmaray Erenköy durağında intihar vakası İstanbul'da Marmaray'da bugün üzücü bir olay yaşandı. Erenköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaşanan olayın ardından seferlerin tek hattan yapıldığı ve güzergahta gecikmeler yaşandığı duyuruldu.
Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha: Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atladı
Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha: Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atladı Son dakika haberi... Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi, raylara atlayarak intihara teşebbüs etti. Marmaray'dan açıklama geldi.