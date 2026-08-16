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Marmaris'te orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Marmaris'te orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

16.08.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Marmaris'te orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde devam etti. Bugün saat 15.30 itibarıyla yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
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Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopter de yangın bölgesinde müdahaleye başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bu sabah itibarıyla kara araçlarının yanı sıra çok sayıda hava aracı da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının enerjisi düşürülürken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürdü.

Orman Genel Müdürlüğü, saat 15.30 sularında yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris Aksaz’da, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangınını kontrol altına aldık. Havadan uçak ve helikopterlerimizle, karadan ekiplerimizle; yolun bittiği yerde ise Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileriyle arazözlerimizi denizden bölgeye ulaştırarak alevlerin karşısına çıktık.

Kurumlarımızın güçlü koordinasyonu, ekiplerimizin büyük gayretiyle #YeşilVatan için omuz omuza mücadele ettik. Yeşil Vatan için mücadelemizde bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

İlgili Konular: #Yangın #Marmaris

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