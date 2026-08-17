Marmaris’te skandal: Çevreci isim koyu kirletti, dev ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kendisini çevre savunucusu olarak tanıtan bir isme ait lüks gulette ciddi boyutlarda çevre ihlali tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin Turgut Mahallesi koylarında yürüttüğü denetimlerde, söz konusu teknenin yaklaşık iki ay boyunca sintine ve atık sularını doğrudan denize boşalttığı ortaya çıkarıldı.

SİNTİNE KAYITLARI YERSİZ ÇIKTI, 210 BİN LİRAYA YAKIN CEZA KESİLDİ

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekiplerin lüks teknede yaptığı incelemelerde, atık su yönetim sisteminde ve sintine suyu boşaltım belgelerinde ağır eksiklikler saptandı. Atıkların kurallara uygun biçimde bertaraf edildiğine dair Mavi Kart ve takip kayıtlarının yetersiz olduğu belirlenerek tekneden sorumlu kişiler hakkında resmi tutanak tutuldu. Çevre mevzuatına aykırılık gerekçesiyle tekneye 209 bin 642 lira idari para cezası uygulandı.

ÇEVRECİ SÖYLEMLERLE ÇELİŞEN UYGULAMA

Marmaris Manşet’in haberine göre, cezaya konu olan ticari teknenin sahibinin Marmaris Kent Politikaları Derneği ve Marmaris Çevre Gönüllüleri üyesi olduğu öğrenildi. Yıllardır bölgede çevre mücadelesi yürüten bir isimden kaynaklanan bu deşarj skandalı, yerel kamuoyunda ve çevre hareketleri bünyesinde büyük bir samimiyet tartışması başlattı.

RUHSATLI MARİNAYA KARŞI KAMPANYA YÜRÜTMÜŞTÜ

Kendi ticari teknesinde iki ay boyunca atık su ihlali yapan şahsın, Turgut Mahallesi'nde yapılması planlanan ruhsatlı "Bağlama İskelesi ve Geri Sahası" projesine karşı çıktığı; köy halkından "imar talebi" bahanesiyle imza toplayarak projeyi engellemek adına resmi makamlara çok sayıda şikâyette bulunduğu belirtildi.

MAHALLE SAKİNLERİ RUHSATLI PROJEYİ DESTEKLİYOR

Turgut Mahallesi sakinleri ise iddiaların aksine bölgedeki ruhsatlı projeye tam destek veriyor. Yetkililer ve mahalle halkı, Bağlama İskelesi ve Geri Sahası projesinin kıyılardaki dağınıklığı gidereceğini, denetimsiz atık deşarjlarının önüne geçeceğini ve Turgut’un turizm potansiyelini düzenli bir altyapıyla geleceğe taşıyacağını vurguluyor.