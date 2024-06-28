Marmaris'e diye evden çıkan genç 1 yıldır aranıyor

Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:47

Güncelleme: 28.06.2024 - 14:49

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Bülent İşleyen’den bir yıldır haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre 1 Ağustos 2023 tarihinde "Marmaris’e gidiyorum" diye evden ayrılan 25 yaşındaki Bülent İşleyen’den ailesi bir daha haber alamadı. Gencin hayatından şüphe eden eşi ve annesi ise durumu karakola bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde İşleyen’in en son Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi civarında olduğu öğrenildi.

Ailesi gencin hayatından şüphe ederken, Bülent İşleyen bir yıldır her yerde aranıyor.