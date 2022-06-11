Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel marinada bağlı olan, 23 metrelik yatta yangın çıktı. Alevler söndürülürken, yat ise kullanılamaz hale geldi.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:39
Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
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Marmaris'in Hisarönü Körfezi'ndeki özel marinada demirli bulunan, 23 metre uzunluğundaki ABD bayraklı yatın motor dairesinden, saat 12.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları ile Datça Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası yat, kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.


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