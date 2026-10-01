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Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

1.10.2026 22:04:00
Güncellenme:
DHA
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Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Düzce'de polis ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı iddiasıyla masaj salonlarına düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın yapıldı.

Polis ekipleri tarafından aralarında 3 işletmeci ve 4 çalışanın bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından masaj salonlarında arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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