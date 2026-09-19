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Masaj salonu ve güzellik merkezlerine operasyon: Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Masaj salonu ve güzellik merkezlerine operasyon: Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

19.09.2026 11:25:00
Güncellenme:
DHA
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Masaj salonu ve güzellik merkezlerine operasyon: Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Adana merkezli 3 ilde, masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, iş yerleri adına açtıkları sanal medya hesaplarından kendileriyle iletişime geçenlere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği belirlendi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentteki masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 7'si kadın 18 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, iş yerleri adına açtıkları sanal medya hesaplarından müşteri buldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları gönderdikleri saptandı.

BANKA HESAPLARINDA 210 MİLYON LİRALIK HAREKET

Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan 7’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.

17 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere ait 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konurken, 50 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

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