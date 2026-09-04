Cumhuriyet Gazetesi Logo
Masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 1 tutuklama

Masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 1 tutuklama

4.09.2026 17:07:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 1 tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi A.K., tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapılan işletmelere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, fuhşa yer temini sağladığı ve aracık ettiği belirlenen bir masaj salonuna yönelik operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.

Salonda yapılan aramada cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden iş yeri sahibi A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. 

İlgili Konular: #Operasyon #masaj