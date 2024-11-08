Masaj ve spa salonlarına operasyon!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:47

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:28

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 6 Kasım günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren spa ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde; 11 işyeri denetlenirken toplam 43 (39 Tayland, 1 Suriye, 3 Kenya uyruklu) kadın şahıs yakalandı. 13 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 8 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca 43 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi ve deport edilmek üzere gözlem altına alındı.