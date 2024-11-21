Maske ile girdiği evin sahibinin boğazına bıçak dayayıp hesabına 70 bin lira yatırttı
Isparta’da yüzü maskeli bir şahıs, gasp amacıyla girdiği evin sahibinin boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerindeki parayı mobil bankacılık aracılığıyla hesabına yatırttı.
Isparta’da yüzü maskeli bir şahıs, gasp amacıyla girdiği evin sahibinin boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerindeki parayı mobil bankacılık yoluyla zorla havale ettirdi. Ardından kayıplara karışan şahıs, 4 gün sonra aynı eve tekrar gasp amacıyla geldiğinde yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Olay, 14 Kasım’da Isparta’nın Aliköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.’nin evine giren yüzü maskeli bir şüpheli, boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerinde parayı zorla mobil bankacılık yoluyla havale ettirdi. Gaspçı, olayın ardından kayıplara karıştı. Ancak, aynı şüpheli 18 Kasım’da yeniden C.S.’nin evine gelerek aynı yöntemle gasp yapmaya çalıştı. C.S. odasına kilitlenerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinden kaçan gaspçı, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla iz takip edilerek tespit edildi. B.K., A.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler, saklandıkları adreslerde yapılan operasyonla yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp çetesinin ikinci saldırıyı engelleyen C.S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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