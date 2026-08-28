'Masöz aranıyor' ilanıyla kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptıranlara operasyon: 6 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin internet üzerinden verdikleri 'Masaj salonunda çalışacak bayan masöz aranıyor' ilanlarına başvuran kadınları, yüksek kazanç vaatleriyle fuhuş yaptırmak için kandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle ağlarına dahil ettikleri kadınları pazarladıkları öğrenildi. Şüphelilerin ağlarına düşürdükleri bazı kadınların adına yüksek miktarda kredi çektikleri, bu sayede mağdurların gitmelerini engellemeye çalıştıkları da öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca internette sahte kadın resimleriyle oluşturdukları profiller üzerinden müşteri aradıkları da ortaya çıktı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında 'Fuhuşa teşvik, aracılıkk veya yer temin etmek' suçlarından işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.