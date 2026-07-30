MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde yeni ayrıntı: Ortağı açıkladı!

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasını 2021 yılında kazanan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından "Kızıl Sakal Sandviç" adlı işletmesiyle gastronomi sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine işletme ortağı Mikail Malkoçoğlu, saat 17.00 sıralarında Kaşıkçı'nın evine gitti.

Malkoçoğlu, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK DEĞERLENDİRME: KALP KRİZİ İHTİMALİ

Kaşıkçı'nın ortağı Mikail Malkoçoğlu, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kesin sonucu Adli Tıp Kurumu'nun raporu belirleyecek. Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre güçlü ihtimal kalp krizi."

"İLAÇLARINA ULAŞMAYA ÇALIŞMIŞ OLABİLİR"

Gazeteci Doğan Can Cesur ise gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube yayınında, olay yerindeki ilk incelemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Evde yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, Kaşıkçı'nın elinin başucundaki komodinin üzerinde bulunan ilaçlarına doğru uzanmış halde bulunmasıydı. Bu nedenle son anlarında ilaçlarına ulaşmaya çalışmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma başlatıldı."

Yetkililer, Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve Adli Tıp Kurumu raporunun ardından açıklanacağını bildirdi.