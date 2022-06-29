Mavi yolculuğun yanında Muğla’nın kültürünü keşfedin

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:03

İsmini Halikarnas Balıkçısı’nın koyduğu mavi yolculukla keşfedilmeyi bekleyen 1480 kilometre uzunluğunda kıyıları ve eşsiz koyları. Karia, Likya imparatorluğu yanında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihe ışık tutan antik kentleri, coğrafi terimlere inat çıkılmayan aksine inilerek ulaşılan, Evliya Çelebi’nin: “Karabağlar yaylasına giren kişi bir ağaç deryasında kaybolup, yolunu bulamaz. Bağ yollarına güneş ışığı bile giremez.” diye tarif ettiği yaylalara ve daha birçok güzelliğe sahip ender illerdendir. Sadece yaz aylarında değil sahip olduğu değerler ve güzellikler ile 12 ay turizm potansiyelini coğrafyasında barındıran Muğla bir şehirden fazlasıdır.

ŞEHRİMİZE BEKLİYORUZ

Muğla’nın denizin yanında önemli bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla deniz, kum, güneş turizminde iddialı olduğu kadar sahip olduğu tarihi, doğal, eşsiz güzellikleri ile de turizme kapılarını sonuna kadar açan, 110 antik kente sahip keşfedilmeyi bekleyen bir kültür kenti. Verimli toprakları ile tarım, eşsiz güzellikleri ile turizm kenti Muğlamızı sahip olduğu değerlerle de kültür kenti olarak üç saç ayağı üzerinde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla gerek tatil gerekse yeni yerler keşfetmeyi bekleyenler için ideal bir kent. Tarihsel bir yolculuğa çıkmak, dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir şehri yakından görmek, Kleopatra’nın güzellik iksiri denilen sığla yağının bir başka ismiyle günlük ağaçlarının coğrafyasında nefes almak, gladyatörler şehri Stratonikeia gibi 110 antik kenti keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı şehrimize bekliyoruz” diyerek Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden misafirleri beklediklerini söyledi. Turizmin 12 aya yayılması gerektiğini ifade eden Başkan Gürün, “Deniz, kum, güneş için ülkemizi tercih eden turizmde satın alınan turlarla otellere gelen turistler kaldıkları otellerden çok nadir çıkıp şehirleri gezme fırsatı buluyor. Oysa turizm 12 aya yayılmalı, şehirlerimizi güzellikleri, örfü, adeti, yemekleri, müziği ile misafirlerimize anlatabilmeliyiz. Biz bunun gerçekleşmesi adına kültür turizminin gelişmesi ve Muğla’da yaygınlaşması için birçok restorasyon çalışması yaptık. Ayrıca dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in sahne aldığı müzik festivali ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan zurnazen festivalini de düzenlemeye devam ediyoruz. Kültürel öğelerimizin gün yüzüne çıkması için gerekli projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.