Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı
Hindistan’da bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı. O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir şahıs, olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti.
Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi. Maymun, yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü, o anlar kameraya yansıdı.
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