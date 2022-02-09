Yürürken gözüne kestirdiği mazgal demirini dönüp çaldı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sokaktaki mazgal demirini çalan şahıs kameralara yakalandı. Birecik ilçesi muhtarı, rögar kapaklarının sürekli çalındığını ve yurttaşların bu durumdan mağdur olduklarını ifade etti.
Dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşanan olayda, sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yanından geçtiği mazgalın demirini çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde sokakta yürüyen şahıs, önce dönüp yanından geçtiği mazgal demirine baktı. Etrafı kontrol eden şahıs, daha sonra da demiri yerinden sökerek götürdü.
''HURDACILARIN RÖGAR PAZARI''
Mahalle Muhtarı Mustafa Aslantaş, hırsızların insanları mağdur ettiğini belirterek, demirci ve hurdacıların Pazar kurarak bu tür şeyleri satın aldığını söyledi. Esnaftan hırsızların getirdiği malları almamalarını isteyen Aslantaş, “Bugünlerde Birecik ilçesinde çalınan rögar kapaklarına değinmek istiyoruz. Bu konuda halkımız ve belediyemiz mağdur durumda. Hurdacı arkadaşlar şu anda bir Pazar kurmuşlar. Bunları almamalarını rica ediyoruz. Çocuklarımız içine düşüyor. Pisliklerden dolayı tıkanıyor. Bu konuda biraz mağduruz. İlgili arkadaşlar ile yurttaşların biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Bunu gördüklerinde ilgili arkadaşlara bildirmelerini istiyoruz” dedi.
Mahallede yaşayan yurttaşlar da gençlerin madde kullandıkları için hırsızlığa bulaştıklarını belirterek yetkililerin konuya el atmalarını istedi. Öte yandan Birecik Belediyesinin çalınan mazgal demirinin yerine yenisini koyduğu belirtildi.
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