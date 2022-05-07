Mazhar Yıldırımhan Akif Beki'yi hedef aldı: İBB'nin ballı ihalelerinden payını aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun gezisine katılan Akif Beki’yi hedef aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayramda yaptığı Karadeniz turuna katılan gazeteciler tartışılmaya devam ediliyor.
Gezi sırasında otobüste çekilen fotoğrafta Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki, İsmail Saymaz, Özlem Gürses’in de aralarında bulunduğu gazeteciler vardı.
FARKLI KESİMLERDEN TEPKİLER
Geziye katılan gazetecilere yönelik toplumun farklı kesimlerinden eleştiriler yükseldi. İBB Başkanı İmamoğlu, eleştirilere yanıt verdi ancak tartışmalar bitmedi.
O fotoğraf ilişkin açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tartışmaları önemsemiyoruz, Hande Fırat'ı da davet etmiştik, Nagehan Alçı o bölgede seviliyorO fotoğraf hakkında İBB Sözcüsü konuştu: Tartışmaları önemsemiyoruz, Hande Fırat'ı da davet etmiştik, Nagehan Alçı o bölgede seviliyor" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışanlar olabilir. Akıllı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
"İBB'NİN BALLI İHALELERİNDEN PAYINI ALDI"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun gezisine katılan Akif Beki’yi hedef aldı.
Akif Beki’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Basın Danışmanlığını yaptığını hatırlatan Yıldırımhan, şunları kaydetti:
“Hayatımın tamamını inandığım davanın ilke ve ahlak esaslarına göre yaşamaya çalıştım. Denge ve menfaat hesabı yapmadan hep bir serdengeçti şuuruyla hareket etmeye dikkat ettik. Dava sadakatini kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden sürdürmenin erdemine inandık.
Şahsiyet ve onurunu menfaatleri ile takas eden çok insan tanıdık. Ama bizim mahallemizin suyunu ve ekmeğini yiyip de karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturana da şahit olduk. Çok kahredici bir tablo. Yıllarca Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere basın sözcülüğü yaptıktan sonra, bu tablo savrulmanın, ilkesizliğin, kişisel hırslar ve nefretler üzerinden kimlerin kucağına tebessümle oturmak zorunda kalındığının acı ve ibretlik tablosudur. Üzülsek mi acısak mı bilemedim!...
Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağından inip, kendi ilkelerinden vazgeçmeyen İsmail Saymaz’la İmamoğlu’nun kucağına oturan Akif Beki'nin eşi de İBB'nin ballı ihalelerinden payını aldı. Ne diyordu İmamoğlu İstanbul nimet nimet Köşelerinde mangalda kül bırakmayıp, nimete ballı nimete dadanmak!.”
Hayatımın tamamını inandığım davanın ilke ve ahlak esaslarına göre yaşamaya çalıştım.— Mazhar YILDIRIMHAN (@myildirimhan) May 7, 2022
Denge ve menfaat hesabı yapmadan hep bir serdengeçti şuuruyla hareket etmeye dikkat ettik.Dava sadakatini kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden sürdürmenin erdemine inandık.
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