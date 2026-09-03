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MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

3.09.2026 15:07:00
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Haber Merkezi
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MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre uyum eğitimleri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin şube belirleme işlemleri veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 

1. SINIF VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayıımlanan ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine ilişkin yönergeye göre; kura işlemleri, uyum haftasının başlamasından önceki 3 iş günü içinde okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum eğitimlerinin 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Buna göre ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimleri 2-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Tüm süreç MEB tarafından elektronik kura sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınıf ve öğretmen belirleme kura sonuçlarının 4 Eylül 2026 Cuma günü açıklanması bekleniyor.

2026-2027 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Elektronik kura çekimi sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin eğitim göreceği şube ve sınıf öğretmenlerinin isimleri e-Okul sistemine aktarılacak.

Veliler, T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yaparak çocuklarının öğretmen, sınıf ve şube bilgilerini öğrenebilecek.

Kura işlemlerinin hemen ardından okul idareleri de listeleri ilan ederek velilere gerekli bilgilendirmeleri sağlayacak.

İlgili Konular: #MEB #şube

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