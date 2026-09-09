MEB’den hakkında yolsuzluk soruşturması bulunan Volkan Karadağ açıklaması: ‘Atanmadı, geçici görevlendirme’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hakkında “yolsuzluk” iddiaları bulunan eski Sivas Suşehri Öğretmenevi Müdürü Volkan Karadağ’ın Gölova İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmesine ilişkin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil’in soru önergesine yanıt verdi.

T24’ten Can Öztürk’ün haberine göre, Bakanlık, Karadağ hakkında soruşturmalar yürütüldüğünü doğrularken, müfettiş incelemesi sonucunda toplam 10 bin 783 TL kamu zararı tespit edildiğini ve söz konusu tutarın tahsil edildiğini bildirdi.

10 BİN 783 TL KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

MEB’in yanıtına göre Karadağ’ın görev yaptığı döneme ilişkin yapılan incelemede 7 bin 463 TL kimlik bildirim cezası, 2 bin 400 TL konaklama zararı ve 920 TL ek ders ücreti olmak üzere toplam 10 bin 783 TL kamu zararı tespit edildi.

Bakanlık, kamu zararının Karadağ tarafından ödendiğini açıkladı.

Adli yönden suç unsurlarının bulunup bulunmadığına ilişkin olarak da Bakanlık müfettişleri tarafından tevdi raporudüzenlendiği belirtildi.

6 KINAMA VE 5 AYLIKTAN KESME CEZASI

Bakanlığın açıklamasında, Sivas İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nun 2024 tarihli kararlarıyla Karadağ’a 6 kınama ve 5 aylıktan kesme cezası verildiği belirtildi.

Karadağ hakkında ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulandığı aktarıldı.

Söz konusu kararlara yapılan itirazın ardından Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda disiplin cezalarının yeniden değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Sivas Valiliği’nin 22 Nisan 2026’da İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nu yeniden topladığı ve Karadağ hakkındaki dosyayı tekrar görüştüğü kaydedildi. Alınan kararların 24 Nisan 2026 tarihli yazıyla disiplin amiri olan Suşehri Kaymakamlığı’na gönderildiği belirtildi.

“İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK ATANMADI”

MEB, Karadağ’ın Gölova İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı yönündeki ifadeye de açıklık getirdi.

Bakanlık, Karadağ’ın bu göreve asaleten atanmadığını, 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Kadıgil’in soru önergesinde yer alan disiplin soruşturmalarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığına ilişkin soruya ise Bakanlık, Karadağ hakkında uygulanan disiplin cezaları bakımından herhangi bir zamanaşımı süresinin söz konusu olmadığını belirterek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski Sivas Suşehri Öğretmenevi Müdürü Volkan Karadağ hakkında 2024 yılından bu yana çeşitli iddialar nedeniyle soruşturmalar yürütülmüştü.

Karadağ’ın görev yaptığı dönemde yakınlarını öğretmenevinde ücretsiz konaklattığı, öğrenciler için hazırlanan yemekleri yakın çevresine dağıttığı ve kendisinden şikâyetçi olan çalışanları ifadelerini geri çekmeleri için tehdit ettiği ve ardından işten çıkardığı iddia edilmişti.

İddiaları Meclis gündemine taşıyan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na soru önergesi vermişti.

Karadağ ise daha önce yaptığı açıklamada, hakkındaki cezaların bir bölümü dışında kaldırıldığını belirterek, “Zaten suçlu olsam, hukuk ona göre karar verirdi” demişti.