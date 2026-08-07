MEB’den Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılıp açılmayacağı konusunda değerlendirme geldi

Bakan Yusuf Tekin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili soru önergesine yanıt verdi. Çömez, son dönemde gerek Patrik Bartholomeos’un gerekse de ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarında okulun Eylül 2026’da yeniden açılmasının planlandığının ifade edildiğine dikkat çekti. Çömez, Lozan Antlaşması’nın azınlıkların eğitim ve din özgürlüğünü güvence altına almakla birlikte, eğitim kurumlarının hangi statüde faaliyet göstereceğinin Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hukuk düzeni çerçevesinde belirlendiğini kaydetti. Çömez, “Lozan Barış Antlaşması’nın 37-45. maddelerinde, azınlık haklarının güvence altına alınması ve bu hakların iç hukukta uygulanmasına ilişkin temel ilkeler düzenlenmektedir. Özellikle 37. maddede bu hükümlerin bağlayıcı ve üstün nitelikte olduğu belirtilirken, 45. maddede Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklara tanınan hakların Yunanistan’daki Müslüman azınlık için de geçerli olacağı hükme bağlanmaktadır” dedi.

TEKİN’E SORULAR

Çömez, bakanlığın okulun yeniden açılmasına yönelik herhangi bir çalışması olup olmadığı, Eylül 2026’da okulun açılacağı yönündeki açıklamaların bakanlığın bilgisi kapsamında yapılıp yapılmadığı, bakanlık ile Fener Rum Patrikhanesi arasında kaç resmi görüşme gerçekleştirildiği gibi çok sayıda soru yöneltti.

TEKİN’DEN YANIT

Bakan Tekin, yanıtında, anayasanın “din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. maddesi kapsamında din eğitiminin devletin denetim ve gözetimi altında yapıldığını bildirdi. Tekin, Türkiye’deki azınlık okullarının da, başta Lozan Antlaşması olmak üzere uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerimiz çerçevesinde hizmet verdiklerini belirtti. Önergede sözü edilen alanda hâlen Heybeliada Rum Erkek Lisesi adıyla hukuki ilkeler çerçevesinde bir okul bulunduğuna işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

“Bu okul dini eğitim yapılan bir okul olmayıp 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında hâlihazırda özel ortaöğretim kurumu statüsündedir ve öğrencisi bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı her türlü işlemini başta insan hakları ile ilgili evrensel ilkeler olmak üzere, anayasamız, usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmektedir.”