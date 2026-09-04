MEB'den yeni öğretim yılı için kritik adım: Ders programları artık e-Okul'da hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda haftalık ders programlarının hazırlanmasına yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Buna göre okullar, haftalık ders programlarını e-Okul Haftalık Ders Dağıtım Modülü üzerinden hazırlayacak.

Yeni sistemle birlikte daha önce harici yazılımlarla yürütülen ders programı hazırlama sürecinin e-Okul üzerinden merkezi ve entegre biçimde yürütülmesi planlanıyor.

VERİLER TEK SİSTEMDE TOPLANACAK

Modül, MEBBİS’te yer alan norm kadro bilgileri ile öğretmenlerin branşlarını ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen haftalık ders çizelgelerini sisteme entegre edecek.

Okul yöneticileri ise sınıf ve şube bilgilerini doğruladıktan sonra zorunlu ve seçmeli derslerin saatlerini sisteme tanımlayacak. Öğretmenlerin boş gün ve saat talepleri, nöbet günleri ile ders yükleri de sisteme işlenecek.

DERSLERİN DAĞITIMINI ALGORİTMA YAPACAK

Yeni modülün dikkat çeken özelliklerinden biri, ders programlarının belirlenen kurallar doğrultusunda otomatik olarak oluşturulması olacak.

Sistemin, zor ve ağırlıklı dersleri sabah saatlerine yerleştirmesi, öğretmenlerin boş günlerini dengeli biçimde dağıtması ve aynı öğretmen ya da sınıfın aynı zaman diliminde birden fazla derse atanmasının önüne geçmesi hedefleniyor.

İLKOKUL VE LİSELERE ÖZEL DÜZENLEME

Modül, farklı eğitim kademelerinin ihtiyaçlarına göre de çalışacak.

İlkokullarda branş öğretmenlerinden kaynaklanabilecek ders çakışmalarının önlenmesi, liselerde ise atölye, laboratuvar ve koordinatörlük saatlerinin program içerisinde düzenlenmesi amaçlanıyor.

PROGRAM HAZIRLANACAK, GEREKİRSE DÜZENLENECEK

Okul yöneticileri gerekli bilgileri sisteme girdikten sonra “Programı Hazırla” seçeneğini kullanarak ders programının algoritma tarafından oluşturulmasını sağlayacak.

Oluşturulan taslak, yöneticiler tarafından gerektiğinde sürükle-bırak yöntemiyle düzenlenebilecek. Son onayın ardından program öğretmen ve velilerin erişimine açılacak.