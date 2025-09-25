MEB’in döner sermayesinden yüzde 15 kesinti: Kâr düştü, satış fiyatı arttı

Sayıştay Denetim Raporları açıklandı. MEB’e ilişkin 2024 denetim raporunda dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermaye işletmelerinde satın alınan bilgisayar lisansı ve yazılımlarının ‘260 haklar hesabına’ kaydedilmediği ve doğrudan gider olarak kaydedildiği görüldü. Döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan söz konusu alımların ‘260 haklar hesabında’ izlenmesi ve buna ilişkin muhasebe kayıtlarının usulünce yapılması gerektiği belirtildi.

Yine mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye işletmelerinde gerçekleştirilen üretim neticesinde; idareci, öğretmen ve öğrencilere dağıtılan parça başı ücretlerin mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanmadığı tespit edildi.

‘YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLMELİ’

Raporda, Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesinin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 15’inin genel bütçeye aktarılmasının işletmenin kârlılık ve verimliliğini olumsuz yönde etkilediğine yer verildi. Söz konusu hazine payının, işletmenin aylık gayri safi hasılatından kesilmesinin önemli bir maliyet unsuru oluşturmakla beraber işletmenin iş yapma kapasitesini doğrudan etkilediği belirtildi. Yüzde 15’lik bu kesintinin mal veya hizmetin birim fiyatını doğrudan etkileyen maliyet arttırıcı bir unsur olup, üretilen mal veya hizmetin satış fiyatını yükselttiği belirlendi. Raporda, bu payın yüzde 1’e düşürülmesinin faydalı olacağı değerlendirildi.

‘HURDA MAKİNALAR BULUNDU’

Ayrıca işletmede çalışan personelin alan bazında mesleki kodlarının bulunmaması da raporda yer aldı. İş barışını sağlamak açısından; ‘işletmedeki birimlerin ve çalışanların görev dağılımında hiyerarşik yapının sağlanması, personelin alan bazında mesleki kodlarının belirlenip tanımlanması, birimlere ait sorumluların belirlenmesi ve toplu iş sözleşmesinin buna göre güncellenmesinin gerektiği’ ifade edildi.

Öte yandan işletmede bulunan modern ve yüksek kapasiteli makinalardan bir kısmının eksik kapasiteyle çalıştırıldığı veya hiç çalıştırılmayıp atıl vaziyette tutulduğu belirtilirken, hurda veya kullanılamaz durumda makinaların da bulunduğu tespit edildi.