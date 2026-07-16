MEB’in ilçe gruplandırmaları öğretmeni mağdur ediyor: ‘Yalnızca idari sınırlar esas alınmamalı’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurusunu geçen ay yayımladı. Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgeleriyle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler de 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar ise 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMENİN ZAMANI YOLLARDA GEÇİYOR

Ancak MEB'in mazaret grubu yer değiştirmelerinde uyguladığı ilçe gruplandırması sistemine birçok ögretmenin itirazı bulunuyor. Öğretmenlere göre sistem mağduriyet yaratıyor ve aile birliğinin bozulmasına yol açıyor.

Bugün binlerce öğretmen, eşiyle aynı ilde görev yapıyor görünmesine karşın okuluna ulaşabilmek, okul çıkışı eşine ve çocuğuna kavuşabilmek için her gün saatlerce zamanını direksiyon başında veya birden fazla toplu taşıma aracında aktarma yaparak geçirmek zorunda kalıyor. Kimi öğretmen sabah gün doğmadan yola çıkıyor, kimi ise akşam hava kararınca evine dönebiliyor. Aynı ilin sınırları içerisinde olmalarına karşın aileleriyle geçirebilecekleri zamanı yollarda tüketiyorlar.

‘SADECE AYNI İLİN NÜFUS KAYITLARINDA GÖRÜNMEK DEĞİL’

Öğretmenlerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Genç MEBSEN Genel Başkanı Onur Yaman, kâğıt üzerinde aile birliği sağlanmış olarak gözükse de; gerçekte ailelerin hâlâ birbirinden uzak olduğunu söyledi. Aile birliğinin sadece aynı ilin nüfus kayıtlarında görünmek olmadığına dikkat çeken Yaman, “Saatlerini trafikte geçiren bir öğretmen; yorgun, stresli ve tükenmiş bir şekilde okuluna ulaşmaktadır. Oysa öğretmen yalnızca ders anlatan kişi değildir. Öğretmen; geleceği yetiştiren, karakter inşa eden, topluma yön veren en önemli meslek grubudur” dedi.

‘YALNIZCA İDARİ SINIRLAR ESAS ALINMAMALI’

Öğretmenin huzurunun, doğrudan öğrencinin eğitimine yansıdığına vurgu yapan Yaman, “Mutlu öğretmen; sınıfına umut taşır. Huzurlu öğretmen; öğrencisine daha fazla zaman, daha fazla sabır ve daha fazla sevgi verebilir. Güçlü bir toplumun temeli ise mutlu öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerdir. Bu nedenle aile birliğini sağlamak, sadece öğretmenlerin değil; öğrencilerin, velilerin ve ülkemizin geleceğinin de meselesidir. Çözüm aslında bellidir. İlçe grupları oluşturulurken yalnızca idari sınırlar esas alınmamalıdır. Coğrafi yakınlık, ulaşım imkânları, yol süresi, günlük yaşam şartları ve öğretmenlerin gerçek mağduriyetleri dikkate alınarak ilçe grupları yeniden düzenlenmelidir” diye konuştu.

‘GÜÇLÜ TÜRKİYE MUTLU ÖĞRETMENLE MÜMKÜN’

Sendika olarak MEB’i sahadaki öğretmenlerin sesine kulak vermeye, ilçe grubu uygulamasını yeniden değerlendirmeye ve aile birliğini zorlaştıran bu mağduriyeti bir an önce sona erdirmeye davet ettiklerini belirten Yaman, “Çünkü biliyoruz ki; mutlu öğretmen, mutlu öğrenci demektir. Mutlu öğrenci, güçlü bir gelecek demektir. Güçlü Türkiye ise huzurlu aileler ve mutlu öğretmenlerle mümkündür” ifadelerini kullandı.