MEB’in lise kontenjan planlamasına tepki: ‘Politik gerekçelerle değil bilimsel yöntemlerle belirlenmeli’

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2. nakiller de sonuçlandı. Fen ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanlarının tamamen dolduğu görülürken, sadece 8 Anadolu lisesinde 97 boş kontenjan kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan; 192 imam hatip lisesinde bin 993, 411 Anadolu meslek ve teknik lisesinde de 5 bin 235 kontenjanın boş kaldığı öğrenildi.

‘MEB’İN PLANLAMA YANLIŞLARI AÇIĞA ÇIKTI’

Eğitimci Özgür Bozdoğan imam hatip ve meslek liselerindeki boş kalan kontenjanlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Bozdoğan, kontenjanların boş kalmasının; MEB’in bu okullara dönük planlama yanlışlarını açığa çıkardığını belirtti. Öğrencilerin ve ailelerin öncelikli tercihinin akademik eğitim veren liseler olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Bu da öğrencilerin tüm yaşananlara rağmen hala eğitim aracılığıyla yaşamlarını değiştirme umudu olduğunu gösteriyor. Ancak MEB tüm bu veriler ortada olmasına, öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri açık olmasına rağmen sistematik şekilde akademik eğitim veren okulların kontenjanlarını azaltırken, daha az tercih edilen okulların kontenjanlarını artırıyor ve sonra ortaya bu tablo çıkıyor. MEB bu yanlışta ısrar etmeyi bırakmak durumundadır. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okulların kontenjanları politik gerekçelerle değil bilimsel yöntemlerle ve veriye dayalı olarak belirlenmelidir. Akademik eğitim veren okulların kontenjanları mutlaka artırılmalıdır” dedi.