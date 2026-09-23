MEB’in ‘usule aykırı’ dağıttığı ücret Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Sayıştay 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Raporu’nu açıkladı. Raporda yer alan bilgilere göre; mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye işletmelerinde gerçekleştirilen üretim neticesinde idareci, öğretmen ve öğrencilere dağıtılan parça başı ücretlerin mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanmadığı tespit edildi.

Mesleki ve teknik öğretim döner sermaye idarecilerine, siparişteki işçilik bedeli üzerinden değil sipariş bedelinden ayrılan faaliyet gideri üzerinden parça başı ücret ödendiği belirlendi. Ayrıca, idari personele yapılan parça başı ücret ödemeleri ile sipariş bedelinden ayrılması gereken faaliyet giderlerine ilişkin esasların genelge ile değil yönetmelik ile belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık taşra birimlerinde görev yapıp gerekli şartları taşımadıkları halde vekâleten atanan memurlara yersiz olarak vekalet aylığı, zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödendiği de raporun bulgularında kendine yer buldu.