Öğretmen önlüğü uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden gündeme geldi. Peki, MEB kılavuzu ile anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğretmen önlüğü zorunlu mu, nasıl olacak?

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ STANDARTLARI BELİRLENDİ

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin kullanacağı önlüklere ilişkin ayrıntılar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu, farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin kullanacağı önlükler için ülke genelinde ortak bir tasarım çerçevesi oluşturuyor.

MEB'in yayımladığı kılavuza göre öğretmen önlüklerinde rahat, kullanışlı, işlevsel, sade ve estetik bir tasarım anlayışı esas alındı. Önlüklerin belirlenmesinde eğitim ortamlarının özellikleri ile öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alındı.

Kılavuzda kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik özellikleri ayrı ayrı yer aldı.

GENELGE KAPSAMINDA İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla bu yıl illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgede de öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giyecekleri vurgulandı.

Bakanlıkça illere gönderilen yazıda, söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Ayrıca genelge ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın millî eğitim müdürlüklerince takip edilmesinin hükme bağlandığı kaydedilen yazıda, öğretmenlerin görevleri sırasında kullanacakları önlüklerde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tasarım, kullanım ve teknik özelliklere ilişkin standartlar belirlenerek Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nun hazırlandığı bildirildi.

Kılavuzda öğretmen önlüklerinin sade, kullanışlı, rahat ve estetik bir anlayışla tasarlanmasına yönelik standartlar ile kullanım ölçütlerine yer verildiği kaydedilen yazıda, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ NASIL OLACAK?

MEB'in kılavuzunda ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan öğretmenler için önlüklerin temel teknik özellikleri belirlendi. Bu kademelerde kadın ve erkek öğretmenler için hazırlanan önlüklerde;

Renk: Beyaz

Kumaş: Alpaka önlük kumaşı

Kumaş içeriği: Yüzde 75 polyester, yüzde 25 viskon

Doku: Bezayağı

Birim alan kütlesi: 175 g/m²

Dikiş ipliği: Yüzde 100 polyester, 120 numara

Nakış ipliği: Yüzde 100 polyester

Cep sayısı: Toplam 3 adet

olarak belirlendi. Önlüklerde sol göğüste bir, alt bölümde ise sağ ve solda birer cep bulunacak.

Kılavuza göre kol tipi iki parçadan oluşan reglan tipinde olacak ve kol içinde katlama apoleti bulunacak. Yırtmaç derinliği 4 santimetre olarak belirlenirken, önlüklerde paslanmaz 10,5 milimetrelik klikit kullanılacak. Yaka ise apaj yaka şeklinde tasarlanacak.

KADIN ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ NASIL OLACAK?

MEB'in kılavuzunda kadın öğretmen önlüğü için S, M, L, XL ve XXL beden seçeneklerine ilişkin ölçüler de yer alıyor.

Kadın öğretmen önlüğünde arka ortadan boy ölçüsü S bedende 97 santimetre, M bedende 98, L bedende 99, XL bedende 100 ve XXL bedende 101 santimetre olarak belirlendi. Göğüs ölçüleri ise aynı beden sıralamasında 54, 56, 58, 60 ve 62 santimetre olarak açıklandı.

Kadın öğretmen önlüğünün kol boyu ve arka yırtmaç boyuna ilişkin ölçüler de kılavuzdaki beden tablosunda ayrıntılı şekilde yer alıyor.

ERKEK ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ NASIL OLACAK?

Erkek öğretmen önlüğü için de S, M, L, XL ve XXL beden ölçüleri belirlendi.

Kılavuza göre erkek öğretmen önlüğünün arka ortadan boyu S bedende 98, M bedende 99, L bedende 100, XL bedende 101 ve XXL bedende 102 santimetre olacak.

Göğüs ölçüleri ise S'den XXL bedene kadar sırasıyla 56, 58, 60, 62 ve 64 santimetre olarak belirlendi. Yakadan kol boyu ile arka yırtmaç boylarına ilişkin ölçüler de kılavuzda yer aldı.

Kadın ve erkek öğretmen önlüklerinde kullanılan kumaş, renk, cep sayısı ve temel teknik özellikler ise aynı standartlar çerçevesinde düzenlendi.

ANAOKULU ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ NASIL OLACAK?

MEB, okul öncesi öğretmenleri için de ayrı bir önlük modeli hazırladı. Anaokulu öğretmen önlüğünde kadın ve erkek öğretmenler için ortak bir model öngörüldü. Okul öncesi öğretmenlerinin kullanacağı önlükte;

Renk beyaz

Kumaş alpaka önlük kumaşı

Kumaş içeriği yüzde 75 polyester, yüzde 25 viskon

Doku bezayağı

Birim alan kütlesi 175 g/m²

Toplam 2 cep olacak.

Bu modelde sol göğüste bir cep ve ayrıca bir kanguru cep bulunacak. Kanguru cep, okul öncesi eğitim ortamında öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan modelin öne çıkan ayrıntılarından biri.

Anaokulu öğretmen önlüğünde göğüs cep nakışının eni 7, boyu 7 santimetre; kanguru cep nakışının eni 13,7, boyu ise 13 santimetre olarak belirlendi.