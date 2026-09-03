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MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları başladı mı? MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları başladı mı? MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

3.09.2026 15:12:00
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Haber Merkezi
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MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları başladı mı? MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik “Maarif Tiyatro Akademisi” kapsamında tiyatro kursu düzenlenecek. Peki, MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları başladı mı? MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
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Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik “Maarif Tiyatro Akademisi” kapsamında tiyatro kursu düzenlenecek. Akademiye başvurmak isteyen adaylar ise MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları başladı mı? MEB Maarif Tiyatro Akademisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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MEB MAARİF TİYATRO AKADEMİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kursa katılacak öğretmen ve personel, seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek oyunculuk yetenek sınavı sonucunda belirlenecek. Yetenek sınavına başvurular 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

MEB MAARİF TİYATRO AKADEMİSİ SINAVI NE ZAMAN?

Sınavlar ise 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında, hafta içi 11.00-18.00 saatlerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilecek. Adaylar, ders veya çalışma programlarını aksatmayacak şekilde sistem üzerinden sınav günü ve saati için randevu oluşturabilecek.

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