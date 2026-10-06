MEB verileri dikkat çekti: Yüzlerce özel okul açıldı, 33 bin öğretmen azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı “2025-26 Millî Eğitim İstatistikleri”ni yayımlandı. Yayımlanan istatistiklere göre Türkiye'de örgün eğitimdeki öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 oldu. Öğretmen sayısında ise geçen yıla göre 17 bin 89 kişilik azalma yaşandı. Geçen yıla göre kadrolu erkek öğretmen sayısı 11 bin 944, kadrolu kadın öğretmen sayısı ise 17 bin 803 azaldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ARTTI

Sözleşmeli erkek öğretmen sayısı 2 bin 941 artarken, sözleşmeli kadın öğretmen sayısı 9 bin 717 arttı.

5 ÖĞRETMENDEN BİRİ AYRILDI

İstatistiklerde özel okulların artmasına karşın öğretmen sayısının azalması da dikkat çeken bulgulardan biri oldu. Verilere göre özel okul sayısı geçen yıldan bu yıla 394 artarken, özel okullarda çalışan öğretmen sayısında ise 33 bin 157 kişilik bir azalma yaşandı. Özel okullarda çalışan her 5 öğretmenden neredeyse birinin görevinden ayrılmak durumunda kaldığına dikkat çeken eğitimciler MEB'in, özel okul sayısı artarken öğretmen sayısının azalmasına ilişkin konuyu incelemesi gerektiğine dikkat çekti.