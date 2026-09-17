MEBİ Türkiye geneli YKS ve LGS deneme sınavı takvimi açıklandı: İlk YKS denemesi 21 Eylül'de

Milli Eğitim Bakanlığınca MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 12 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 10 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) denemesinin takvimi belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul derslerine destek ve merkezi sınavlara hazırlık imkanlarını bir arada sunan MEBİ, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Yapay zeka destekli platform, konu anlatım videoları, etkileşimli içerikler, konu özetleri, sorular, raporlama ve hedef belirleme araçlarıyla öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarına, öğrenme eksiklerini belirlemelerine ve gelişimlerini takip etmelerine yardımcı oluyor.

Bu kapsamda düzenlenecek Türkiye geneli denemelerle, öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinin yıl boyunca izlenmesi ve ihtiyaç duydukları alanlara yönelik çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Gerçekleştirilecek 10 LGS denemesi 8. sınıf öğrencilerine, 12 YKS denemesi ise 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yapılacak.

YKS denemeleri Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsayacak.

İLK YKS DENEMESİ 21 EYLÜL'DE

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk YKS denemesi 21-27 Eylül, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım'da uygulanacak.

Haziran 2027'ye kadar belirli aralıklarla devam edecek denemeler, öğrencilerin hazırlık süreçlerini düzenli olarak değerlendirmelerine imkan sunacak.

Öğrenciler, Türkiye genelinden katılım sağlanan denemelerde mevcut durumlarını görebilecek, önceki sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken ders ve konuları belirleyebilecek.

Her denemenin tamamlanmasının ardından alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümleri MEBİ üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, video çözümleri aracılığıyla soruların çözüm basamaklarını inceleyebilecek, farklı çözüm yollarını öğrenebilecek ve yanlış yaptıkları ya da boş bıraktıkları sorularda hangi noktalarda güçlük yaşadıklarını değerlendirebilecek.

AYRINTILI RAPORLARLA GELİŞİM TAKİBİ

MEBİ'nin Raporlar Modülü, Türkiye geneli ve bireysel deneme sonuçlarını öğrenciler için anlamlı geri bildirimlere dönüştürecek. Ders, konu, kazanım ve öğrenme çıktıları temelinde sunulan analizler, öğrencilerin güçlü oldukları alanları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktaları belirlemelerine yardımcı olacak.

"Deneme Sınavı Raporlarım" bölümünde öğrenciler, ders ve soru bazındaki sonuçlarını ayrıntılı olarak inceleyebilecek. "İlerleme Raporlarım" bölümünde ise önceki deneme sonuçlarıyla karşılaştırmalı grafikler üzerinden gelişimlerini takip edebilecek.

YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler, "Hedef Raporlarım" bölümünde deneme sonuçlarını hedefledikleri liselerin ve yükseköğretim programlarının taban başarı sıralamalarına ilişkin verilerle birlikte değerlendirebilecek.

Bu raporlar ve platformun çalışma planı özellikleri, öğrencilerin hazırlık süreçlerini bireysel ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda düzenlemelerini destekleyecek.

Denemeleri sınıf ortamında basılı olarak uygulamak isteyen okullar da MEBİ'nin sunduğu imkanlardan yararlanabilecek. Okullar, platform üzerinden öğrenciler adına oluşturulan karekodlu optik formları indirip çıktılarını alarak denemelerde kullanabilecek.

Hedef Temelli Destek Eğitimi Modülü üzerinden ise okullar, okula özgü denemelerini MEBİ soru havuzunu kullanarak oluşturabilecek.

Uygulamanın ardından okul yöneticileri, doldurulan optik formları MEBİ Optik uygulaması aracılığıyla okutarak sonuçları sisteme aktarabilecek. Böylece basılı olarak gerçekleştirilen denemelerin sonuçları da öğrencilerin MEBİ profillerine yansıtılacak.

Öğrenciler, Türkiye genelindeki il, ilçe ve okul düzeyindeki başarı sıralamalarını, ders bazındaki sonuçlarını ve ayrıntılı analizlerini platform üzerinden inceleyebilecek, okullarda gerçekleştirilen basılı uygulamalar da MEBİ'nin dijital ölçme, değerlendirme ve gelişim takibi sürecine dahil edilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla sunulan denemelere, "mebi.eba.gov.tr" adresi veya MEBİ mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabilecek.

Öğrenciler ve mezunlar, uygulama takviminde belirtilen tarihlerde denemelere katılarak sonuçlarını ve gelişim raporlarını platform üzerinden takip edebilecek.