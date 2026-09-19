Meclis açılınca AKP’ye yeni transferler iddiası: AKP’nin ‘transfer’ siyaseti yeni yasama döneminde de sürecek

Meclis’in açılışı yaklaşırken Ankara kulislerinde milletvekili transferleri yeniden gündeme geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, milletvekilleri ve belediye başkanlarından partilerine katılım talepleri bulunduğunu söylemesi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde olası geçişlere ilişkin tartışmaları artırdı.

Çelik, 10 Eylül’de dört belediye başkanının AKP’ye katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada Meclis’teki taleplere de işaret etmişti. Cumhuriyet’in edindiği kulis bilgilerine göre İYİ Parti’den iki, YENİ Parti’den bir milletvekilinin yeni yasama yılının başlamasıyla AKP’ye katılabileceği konuşuluyor.

GÖZLER YENİ YASAMA YILINDA

Kulislerdeki iddia gerçekleşirse üç geçiş AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısını artıracak. Bunun yanında İYİ Parti ve YENİ Parti’nin milletvekili dağılımı da değişecek. Bu nedenle yeni yasama yılının ilk günlerinde hem AKP’den hem de adı geçen partilerden gelecek açıklamalar izlenecek. AKP’ye yönelik olası katılımlar, son genel seçimlerden bu yana yaşanan milletvekili geçişlerinin devamı niteliğinde olacak. 2023 seçimlerinden sonra farklı partilerden seçilen 19 milletvekili AKP’ye katıldı.

SEÇİMDEN BU YANA 19 VEKİL AKP’YE GEÇTİ

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından İYİ Parti’den 10, Gelecek Partisi’nden beş, CHP’den iki, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden birer milletvekili AKP’ye katıldı.

İYİ Parti: İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Ömer Karakaş ve Mehmet Mustafa Gürban.

Gelecek Partisi: Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin ve Mustafa Bilici.

CHP: Hasan Ufuk Çakır ve Nimet Özdemir. Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den seçildikten sonra CHP’ye geçmişti.

Yeniden Refah Partisi: Suat Pamukçu.

DEVA Partisi: İrfan Karatutlu.