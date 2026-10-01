Meclis açılışında 'Can Atalay' protestosu... TİP katılmadı, DEM fotoğrafını taşıdı

TBMM, yeni yasama yılının ilk gününde dikkat çeken bir protestoya sahne oldu.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Meclis’in açıldığı 1 Ekim’de 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Tutukluluğu nedeniyle TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına katılamayan Atalay’ın fotoğrafları ise, Genel Kurul salonunda yer aldı.

DEM PARTİ’DEN ATALAY’A DESTEK

DEM Parti grubu, Meclis’in açılışına Can Atalay’ın fotoğraflarıyla geldi. Böylece Atalay’ın Meclis’teki yokluğu, açılış oturumunda fotoğraflarıyla görünür hale geldi.

TİP MECLİS AÇILIŞINA KATILMADI

Atalay’ın partisi TİP ise, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına katılmama kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada, “Her şeyi normal kabul edip o sıralara oturmak içimize sinmiyor” ifadeleri kullanıldı.

TİP, bu gerekçeyle yeni yasama yılının açılışında Genel Kurul’daki yerini almadı.