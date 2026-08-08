Meclis Başkanlığı, yanıtlanmayan önergeler için tam 6 kez bakanlıklara yazı gönderdi: 6 uyarı var, yanıt yok

DEM Partili Ferit Şenyaşar, yanıtlanmayan soru önergeleriyle ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Şenyaşar, süresi içinde yanıtlandırmayan önergelerle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. TBMM Başkanlığı’ndan Şenyaşar’a verilen yanıtta bu yasama dönemi boyunca bakanlıklara tam 6 kez yanıtlanmayan önergelerle ilgili yazı gönderildiği belirtildi.

Başkanlık “5 Aralık 2023, 28 Haziran 2024, 5 Aralık 2024, 24 Haziran 2025, 5 Aralık 2025 ve 18 Haziran 2026 tarihlerinde cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazı yazılmıştır. Bu yazılarda soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde, soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir” bilgisini paylaştı.

BAKANLARIN KARNESİ

Buna karşın bazı bakanlıkların henüz 2026 yılı içinde kendilerine yöneltilen hiçbir önergeye süresi içinde yanıt vermediği görülüyor. Örneğin; Çevre Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl kendilerine yöneltilen önergelerin hiçbirine süresi içinde dönüş yapmadı. Bazılarına süresi geçtikten sonra yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak en son 3 yıl önce, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise en son iki yıl önce kendisine yöneltilen bir önergeye süresi içinde yanıt verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, göreve geldiğinden bu yana ne süresi içinde ne de süresi geçtikten sonra kendisine yöneltilen hiçbir soru önergesine dönüş yapmadı. Meclis kayıtlarında Gürlek’in yanıtlamadığı ilan edilen önerge sayısı 893’e ulaştı.