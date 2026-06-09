Meclis’in gündemi ara zamdan uzaklaşırken, harcamalar artıyor: Milyarlar yurttaşa değil, hizmet bedeline

Türkiye’de siyasetin gündemi butlan tartışmalarına sıkıştırılırken; temmuz ayı için konuşulan ara zam beklentileri geri planda kaldı. Bu sırada kamu özel iş birliği modeliyle yapılan projelere harcamalar hız kesmedi. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre; kamu özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastanelerine yönelik faaliyetler için geride kalan beş ayda 63 milyar liradan fazla ödeme yapıldı. Aynı dönemde devletin kendi imkanlarıyla yaptığı hastanelerin yapım, teşrifat ve onarımı için harcanan ödenek 30 milyar 680 milyon 147 bin 34 lirada kaldı.

ÖZEL KALEM HARCAMASI DAHA FAZLA

Geride kalan 5 ayda ruh sağlığı hizmetleri için ise sadece 580 bin 675 lira harcanması dikkat çekti. Aynı dönemde özel kalem harcamalarının 68 milyon 960 bin 18 lira olduğu görüldü. Kamu özel iş birliği modeliyle yapılan hastaneler için sadece mayıs ayında yaklaşık 5.4 milyar lira ödendi. Kanserle mücadele faaliyetleri için ise, 5 ayda ayrılan ödenek 16 milyon 531 bin 434 lirada kaldı. Yine beş aylık dönemde bağımlılıkla mücadele bütçesi 1 milyar 969 milyon 435 bin 188 TL, acil sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar da yaklaşık 2.2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.