Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılına ne zaman başlayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, meclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman? İşte ayrıntılar...

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin 2026 yılı yeni yasama döneminin başlayacağı tarih 1 Ekim 2026 olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak.

2026 TBMM AÇILIŞ TARİHİ

TBMM'nin yeniden açılış tarihi: 1 Ekim 2026

Meclis Genel Kurulu'nun toplanma tarihi: 1 Ekim 2026

Açılış kapsamında gerçekleştirilecek çalışma: Özel oturum

Buna göre TBMM, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak.