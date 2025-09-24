Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025-2026 yasama yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM 2025 yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeniden açılacak. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de bütçe maratonu ekim ayıyla birlikte başlayacak ve Meclis çalışmalarının en yoğun gündem maddelerinden biri olacak.

AÇILIŞ TÖRENİ NASIL OLACAK?

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te toplanıyor.

Açılış oturumunda Meclis Başkanı konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı da teamül gereği Meclis kürsüsünden yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Açılışın ardından milletvekilleri yasama çalışmalarına başlıyor.