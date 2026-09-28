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Meclis ne zaman açılıyor? 2026 TBMM açılış tarihi

Meclis ne zaman açılıyor? 2026 TBMM açılış tarihi

28.09.2026 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meclis ne zaman açılıyor? 2026 TBMM açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı için geri sayım sürüyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Meclis'in ne zaman açılacağı ve Genel Kurul çalışmalarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden çalışmalarına başlayacağı tarih yaklaşırken gözler Meclis takvimine çevrildi. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? 2026 TBMM açılış tarihi

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR? 2026 TBMM AÇILIŞ TARİHİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde çalışmalarına yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama döneminin başlangıcı kapsamında 1 Ekim günü gerçekleştirilecek Özel Oturum ile çalışmalarına devam edecek.

Böylece yaz tatiline giren Meclis, 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden toplanarak yasama faaliyetlerine başlayacak.

TBMM GENEL KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2026 tarihinde yapılacak Özel Oturum ile çalışmalarına başlayacak. Meclis'in yaz tatili sonrasında yeniden toplanmasıyla birlikte yasama faaliyetleri de devam edecek.

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