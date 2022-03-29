Meclis önünde eylem

29 Mart 2022 Salı, 16:20

Türkiye Körler Federasyonu ve paydaş kuruluşları, seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifinde görme engellilerin tek başına oy kullanabilmesini sağlayacak düzenlemelere de yer verilmesi için bugün TBMM’nin Çankaya kapısında kitlesel basın açıklaması yaptı.

Görme engelliler adına konuşan Mehmet Emin Demirci, basın açıklamasında şunları söyledi:

“Biz ne için buradayız? Gündemdeki Seçim Kanunu’nda körlerin tek başına oy kullanabilmesine imkan sağlayan düzenlemelerin istenmesi dolayısıyla buradayız. Bize burada bugün, bu yasanın gerekli değişikliklerle birlikte geçeceği bilgisi ulaştı. Onun takipçisi olmak için buradayız. Verilen sözlerin burada bize tekrarlanmasını bekliyoruz. Bu konuda sanıyorum ilerleyen zamanlarda bir gelişme olacak. Onu da burada bekleyeceğiz.

“ENGELLİLER HAKKINDA KANUN’UN ERİŞİLEBİLİRLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİN SÜREKLİ ERTELENMESİNE KARŞIYIZ”

En okumuşumuzun bile zır cahil yerine konulduğu, insan onuruyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, Türkiye Noterler Birliği’nin yaptığı düzenlemeye, ‘imza şahidi’ uygulamasına itirazımızı haykırmak için buradayız. Pansiyonları birer birer kapatan ve ‘öğrenci nasıl olsa az’ deyip körler okullarını da kapatmaya yeltenen zihniyete sahip yöneticilere itiraz için buradayız. Körler okullarını kapattırmayacağız. Körler okullarının yerine geliştirilen bazı uygulamaların hiçbir şekilde ülkemiz şartlarında bu okulların yerlerini dolduramayacağına inancımızı haykırmak için buradayız. Engelliler Hakkında Kanun’un erişilebilirlikle ilgili düzenlemelerinin sürekli ertelenmesine karşıyız. Bu ertelemelerin bir son bulmasını ve kurumlarla denetçilere gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları yapmasına olanak sağlanması için buradayız. Engellilerin yüzde 3 olan özel sektördeki kontenjanını doldurmayan, doldurduysa da ‘ya sen ortalarda dolaşma, insanların ayak bağı olma, arada sırada gel, maaşını al’ şeklindeki işverenlerin bu uygulamasına itirazımızı haykırmak için buradayız.

“YAŞAMA VE BİR MESLEK SAHİBİ OLMA İHTİYACIMIZI GÖZ ARDI EDEN YÖNETİCİLERE İTİRAZIMIZI HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ”

Apartmanında engelli istemeyen komşuya, sınıfta engelli var diye çocuğunun diğer sınıflara alınmasını isteyen veliye, okulunda kör öğretmen istemeyen idareciye itirazımızı haykırmak için buradayız. Türk Ceza Yasası’ndaki ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeye son senelerde eklenen nefret saiki dolayısıyla ayrımcılığı cezalandırılamaz hale getiren yasa yapıcılarına itirazımızı bu Meclis önünde haykırmak için buradayız. Ülkemizin taraf olduğu Engelli Hakları Sözleşmesi’nin öngördüğü engellilerle ilgili yapılacak düzenlemelerde mutlaka engelli örgütlerine danışılması ilkesini uygulamayan, ‘Çok örgüt var hangisine danışalım’ diyen ve bu dağınıklıkta kendi sorumluluklarını hatırlamayan yöneticilere görevlerini hatırlatmak üzere buradayız. ‘Sizin karnınız tok, sırtınız pek olsun yeter’ yaklaşımını benimseyen ve diğer ihtiyaçlarını ve onurlu insan olarak yaşama ve bir meslek sahibi olma ihtiyacımızı göz ardı eden yöneticilere itirazımızı haykırmak için buradayız.

“MECLİS’İN ÖNÜNDE BULUŞMAK İÇİN RANDEVULAŞMADAN ÖNCE NEREDEYDİNİZ”

Bize bu seçimle ilgili söyle bir şey söylendi: Denildi ki ‘Ya siz yarın saat 13:00’te Meclis’in önünde bir basın açıklaması yapacakmışsınız. Yahu ne gerek var? Biz zaten bunu yapacağız. Sizi en iyisi Çankaya Kapısı önünde yormayalım, genel merkezimiz de ağırlayalım. İstediğiniz gibi de ikramda bulunalım. Sorunları tartışalım, konuşalım, tatlıya bağlayalım’ dediler. Bunu diyen yöneticilere şunu soralım arkadaşlar hep beraber: ‘Peki biz bu kararı alıp Meclis’in önünde buluşmak için randevulaşmadan önce neredeydiniz? Geçen hafta bu yasa komisyonda görüşülürken aklınız neredeydi?’ Bunlar hep size söylendi, iletildi ama hiçbirisi dikkate alınmadı. Nasıl oldu da biz Türkiye Körler Federasyonu ve paydaş kuruluşlar böyle bir basın açıklamasına karar verdik, ondan sonra davetler birbiri arkasını kovaladı? Tabii ki bunlara itibar etmedik. Yasanın değiştiğini görünceye kadar da etmeyeceğiz.”

“ENGELLİLER OLMADAN SEÇİM OLUR MU? ENGELLİYİ UNUTAN İKTİDARI DA UNUTSUN”

Mehmet Emin Demirci’nin ardından konuşan avukat Olgun Yılmaz ise şunları söyledi:

“Bizler, yıllardır Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılması için çaba gösteriyoruz. 2017 yılından itibaren kanunda değişiklik yapılması için birçok çalışma yaptık. 2017 yılında oy şablonlarını hazırladık. 2018, 2019, yani üç seçimde biz, Engelsiz Erişim Derneği’nin bastırdığı oy şablonlarıyla oy kullandık ve gösterdik ki biz bu oy şablonlarıyla bağımsız, tek başına, gizli oy kullanabiliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu’na dedik ki ‘Oy şablonlarını siz bastırın.’ ‘Bastıramayız, yasada yeri yok’ dediler. Madem yasada yeri yoksa biz de oturduk, çalıştık. ‘Yasaya koyarız’ dedik. Ne zaman ki Seçim Yasası’nda değişiklik hususu gündeme geldi, çalışmaya başladık. Altı aydır, hazırladığımız yasa teklifini bütün partilere tek tek ilettik.

Seçim çalışmaları yeni başladığında yani şu son 15 gündür bütün milletvekillerine mail attık. Dedik ki ‘Bu çalışmaları lütfen yasaya koyun’. Ama gördük ki Anayasa Komisyonu’nda dahi bu yasa geçmedi. Biz niye varız? Engelliler olmadan seçim olur mu? Engelliyi unutan iktidarı da unutsun. Bu nedenle biz, bütün partilere buradan sesleniyoruz: Bize burada şimdi gelip söz verinceye kadar, Seçim Yasası’na bizim talep ettiğimiz değişiklik metnini kendilerinin koyacaklarını söyleyinceye kadar buradayız.

“GENEL KURUL’DA ÖNERGEYLE BU SORUNUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAĞINI BANA BELİRTTİ”

Avukat Olgun Yılmaz’ın konuşmasının ardından AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, görme engellilerin basın açıklaması yaptığı yere gelerek şunları söyledi:

“Sorunu biliyoruz. Dün akşamüzeri Maraş dernek başkanımızın konuyu bana iletmesiyle ben yetkililerle görüşme yaptım. Özellikle son Seçim Kanunu üzerinde çalışan Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı’yı aradım. Hayati Bey bu konuyu öğrendiklerini, özellikle sandığa tek başına girme konusunda gerekli düzenlemeyi yapacaklarını, bu konuda da Twitter’da 19:40’ta paylaşım yaptığını, Genel Kurul’da önergeyle inşallah bu hafta kanun tamamlanırsa bu sorunun çözülmüş olacağını bana belirtti. Bunun üzerine Emin Başkan’ı aradım, Emin Başkan’a bu müjdeyi verdim. O da çok mesut oldu. ‘Ama’ dedi, ‘yarın, arkadaşlarımız şu an yola çıktılar, gelecekler, Çankaya kapısında bir açıklama yapacaklar. Eğer oraya bir yetkili gelirse, açıklama da yaparsa daha tatlı olur, daha güzel olur’ dedi. Bunun üzerine ben de bunun da olabileceğini ifade ettim.”

“EĞLENCEYE SONRA DEVAM EDERİZ” DİYEN AKP’Lİ VEKİLE GÖRME ENGELLİ BİR KİŞİDEN YANIT: “BU EĞLENCE DEĞİL AYNI ZAMANDA HAK”

Güvenç, açıklamasının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un basın açıklamasının yapıldığı yere gelerek bir açıklama yapacağını duyurdu. Ardından Güvenç, Yavuz’u telefonla aradı ve ‘Çankaya kapısında bekliyoruz. Ben anons ettim sizi Başkanım. Anons ettik Başkanım, hemen birkaç dakika gelin’ dedi. Konuşmanın ardından AKP Genel Başkan Ali İhsan Yavuz beklenirken AKP’li Güvenç, şarkılar söyleyen görme engellilere, ‘Geliyor, gelsin, açıklamayı yapsın, eğlenceye ondan sonra devam ederiz’ dedi. Bir görme engelli, Güvenç’e, “Bu eğlence değil aynı zamanda hak’ yanıtını verdi.

“BEKLENTİNİZİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE KARŞILAYACAĞINI İFADE EDEBİLİRİM”

Bu sırada Çankaya kapısına gelen Yavuz ise şöyle konuştu:

“İki gün önce aslında sizin bu talebiniz bize yansıdı. Biz de tekrar oturduk, çalıştık üzerine ve bu teklifin son derece yerinde olduğu düşüncesiyle o sizin de arzu ettiğiniz istikamette bir madde ihdası yapıp bu beklentinizi çok net bir şekilde karşılayacağını ifade edebilirim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.”